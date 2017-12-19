В Йемене погибли 115 человек

После усиления авиаударов коалиции в Йемене с 6 по 16 декабря здесь было убито 115 и ранено 83 мирных жителей. Об этом заявил официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Руперт Колвилл, передает РИА Новости.

«Наш офис в Йемене подтверждает, что 115 человек из тех, кто не принимает участие в боевых действиях, было убито и порядка 83 человек получили ранения в результате авиаударов в провинциях Сана, Саада, Ходейда и Таиз за период с 6 по 16 декабря», — сообщил он.

По его словам, рост числа жертв среди мирного населения был обусловлен «усилением авиаударов коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, после убийства 4 декабря бывшего президента Йемена Абдаллы Салеха».