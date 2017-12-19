Читатель спрашивает: Обязательно ли женщина должна покрываться хтджабом при чтении Корана?

Ислам обязал всех женщин покрываться хиджабом в присутствии намахрамов. Однако в некоторых случаях рекомендуется следовать этому указанию даже в случаях, когда намахрам не видит женщину. Чтение Корана является общением с Аллахом. Будет лучше, если женщина будет читать Коран или же слушать, как эту Священную Книгу читают другие, в хиджабе, или же хотя бы будет покрывать голову платком. Тем самым она проявит свое уважение к Корану. Отметим, что если женщина будет слушать или же сама будет читать Коран с непокрытой головой, то она не согрешит. Но это нежелательное деяние.