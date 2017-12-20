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Завершились международные конкурсы в рамках программы «Молодежная Столица Исламского Мира – 2017»

Азербайджанские писатели и режиссеры среди победителей

Как ранее сообщалось, по инициативе Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) за Диалог и Сотрудничество с 2015 года проводится международная программа «Молодежная Столица Исламского Мира», основными целями которой являются усиление сотрудничества молодежных организаций и движений стран ОИС, поддержка проектов направленных на личное развитие молодежи мусульманских стран, поддержка молодых предпринимателей, обмен культурным опытом, а также проведение культурных и просветительских мероприятий.

В рамках этой программы города Путраджая (Малайзия), Фас (Марокко) и Шираз (Иран) были избраны молодежными столицами Исламского мира на 2017-й год, в которых в текущем году были проведены многочисленные мероприятия, направленные на развитие международного молодежного сотрудничества.  Мероприятия в области творческого развития молодежи, в частности, международные конкурсы для молодых писателей, режиссеров, а также каллиграфов и чтецов Корана в рамках программы «Молодежная Столица Исламского Мира», были проведены в иранском городе Ширазе в течение этого года. Председатель Молодежного Форума ОИС, посол Эльшад Искендеров выступая на церемонии закрытия, отметил, что в течение 2017 года в Путраджае, Фесе и Ширазе были проведены более 20 культурных и научных мероприятий, тем самым подчеркнув, что эта программа направлена на усиление мусульманской солидарности в мире, а также акцентировал внимание на необходимость достижения действительной солидарности среди мусульманских стран в вопросах сохранения территориальной целостности и борьбе с терроризмом. Э.Искендеров коснулся вопроса об объявлении 2017 года годом Исламской Солидарности в Азербайджане, а также отметил, что в 2018 году Азербайджан как принимающая сторона проведет 4-ую конференцию Министров Молодежи и Спорта стран ОИС.

Вчера же в городе Шираз при участии руководства Молодежного Форума ОИС, Министерства Молодежи и Спорта Ирана и других государственных органов, представителей международных организаций и молодежных движений из стран ОИС, состоялась торжественная церемония закрытия и награждения по конкурсам для молодых режиссеров «Короткий фильм», молодых писателей «Короткий рассказ», а также молодых каллиграфов.

Представитель Азербайджана Мирмехди Агаоглу рассказом «85-й День» стал победителем конкурса «Короткий рассказ», где приняли участие молодые прозаики из разных стран мира своими более тысяча рассказами. По этой же номинации представитель Ирана Атиф Садат Тавасоли («Суббота») занял 2-ое место, представитель Нигерии Юсуф Осман («Выживший в мятеже») занял 3-е место. Юные прозаики из Азербайджана Севда Мамедова и Юсиф Юсубов были награждены специальными призами.

В конкурсе по номинации «Короткий фильм», где были пересмотрены более ста коротких фильмов экспертами, проживающая в США Марьям Захирмехр стала победительницей за самую лучшую режиссерскую работу («Расскажи рыбе»), Садигпур Рахман из Бангладеш за лучший сценарий («Письмо Богу»), а Лейла Новрузи из Ирана за лучший анимационный фильм («Слухи»). Следует отметить, что молодой режиссер из Азербайджана Камран Сафарализаде был удостоен специальным сертификатом за фильм «Один мир, один шанс».

В конкурсе по коранической каллиграфии представители Египта и Боснии и Герцеговины получили сертификаты победителей.  Напомним, что в конкурсе по чтению Корана, который также состоялся в Ширазе в октябре сего года, представители Азербайджана заняли 2-ое и 3-е места.

Программа «Молодежная Столица Исламского Мира» за 2017-ый год, завершится после окончания всех намеченных мероприятий в других странах мира. На следующий 2018 год, по решению Молодежного Форума ОИС, Молодежной Столицей Исламского Мира избран город Аль-Кудс (Палестина).


Опубликовано:20 Декабрь, 2017  13:06, ]]>Печать]]>
 
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