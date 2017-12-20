США хотят сохранить военных в Ираке

После победы над террористической группировкой «Исламское государство» США и Ирак активизировали двусторонние переговоры по поводу сохранения нынешнего присутствия американских военных в стране.

«Обе страны хотят избежать повторения 2011 года, когда американские войска вышли из Ирака после успешного ослабления «Аль-Каиды» и снижения уровня насилия в стране. Три года спустя иракские военные потерпели неудачу, столкнувшись со вторжением ИГ», — пишет газета USA Today.

Страны пока не определились с размером и составом сил. По словам источников издания, решение о долгосрочном присутствии войск пока не было согласовано, при этом их состав будет определяться иракским правительством.

Сообщается, что миссия американских сил, в случае их сохранения в Ираке, будет такой же, как в настоящее время.