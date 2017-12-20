В Египте уничтожили пятерых экстремистов

Силы безопасности Египта в ходе боестолкновения с группой экстремистов у аэропорта близ города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова ликвидировали пятерых участников бандформирования.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил спутниковый телеканал Sky News Arabia.

Накануне сообщалось, что боевики обстреляли аэропорт города Эль-Ариш на севере Синая, погиб офицер вооруженных сил, еще двое получили ранения. По имеющейся информации, на территории аэропорта разорвался снаряд. Это нападение произошло, когда главы МВД и МО Египта находились в Эль-Арише с инспекционной поездкой. Они не пострадали.

Египет уже около трех лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки. Из этого региона регулярно поступают сообщения о новых атаках экстремистов. За последнее время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих.