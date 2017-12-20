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Саудовская Аравия закрыла КПП С Катаром

Власти Саудовской Аравии закрыли единственный КПП сухопутной границы с Катаром «Сельва».

Как передает İslam.az со ссылкой на TRT, об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

Таможенное управление Саудовской Аравии распространило циркуляр об окончательном закрытии пограничного КПП «Сельва», сообщается в новости.

Эр-Рияд закрывал КПП «Сельва» из-за дипломатического кризиса Катара и ряда арабских стран, разразившегося 5 июня, но августе власти Саудовской Аравии снова открыл его для паломников. С тех пор КПП был открыт в гуманитарных целях.

Власти Саудовской Аравии решение никак не комментируют.

Напомним, что 5 июня СА, ОАЭ, Бахрейн и Египет объявили о полном прекращении дипломатических отношений с Катаром, вызвав кризис в Персидском заливе.


Опубликовано:20 Декабрь, 2017  15:21, ]]>Печать]]>
 
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