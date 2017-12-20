Баку, Анкара и Тегеран обсудили ситуацию вокруг Иерусалима - Министр

Баку, Анкара и Тегеран не могут принять решение США по признанию Иерусалима столицей Израиля и переносу американского посольства из Тель-Авива.

Как сообщает İslam.az, об этом заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Мы обсудили ситуацию вокруг Иерусалима и решение США. Азербайджан, Иран и Турция не могут принять решение США по Иерусалиму", - сказал Э.Мамедъяров в среду на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД трех стран.

По его словам, данный вопрос будет обсуждаться в четверг на Генассамблее ООН: "Мы договорились проголосовать за ее принятие".

Э.Мамедъяров добавил, что позиция Баку по данному вопросу была озвучена президентом Азербайджана на саммите в Турции. "И.Алиев призвал президента США пересмотреть свое решение. Официальный Баку не раз выражал свою позицию по вопросу урегулирования конфликта палестино-израильского и она остается неизменной", - подчеркнул он.