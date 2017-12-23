Эрдоган: Представители Белого Дома обзвонили страны и пригрозили

"Вновь напоминаю, что мир больше пяти (5 постоянных членов Совбеза ООН), и намного больше одного (США)".

Как сообщает İslam.az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции выразил признательность странам, проголосовавшим 21 декабря на сессии Генассамблеи ООН за непризнание Кудса столицей Израиля: "Скорее всего, место оставшихся при голосовании нейтральными или же не участвовавших в процессе рядом со 128-ю".

Р. Т. Эрдоган подчеркнул, что они ожидали, что в Генассамблее ООН 160-190 государств проголосуют за представленный Турцией и Йеменом проект резолюции "Незаконная деятельность Израиля в оккупированном Восточном Кудсе и остальной части территории Палестины": "Мы предполагали, что наш проект резолюции будет принят при поддержке 160-190 государств. До последнего момента мы идентифицировали так. Однако представители Белого Дома обзвонили каждого и пригрозили. С каких это пор демократическая воля народа стала покупаться за деньги? Таких понятий, такого режима и системы, как покупать демократическую волю. Если таковые и есть, они обречены на то, что получат соответствующий урок".

Отметим, что вчера ночью Генассамблея ООН утвердила представленный Турцией и Йеменом проект резолюции "Незаконная деятельность Израиля в оккупированном Восточном Кудсе и остальной части территории Палестины". За документ проголосовало 128 государств.

США, Израиль, Гватемала, Гондурас, Маршалловы Острова, Того, Науру, Палау, Микронезия проголосовали против проекта резолюции, а 35 государств, в том числе Чехия, Аргентина, Австралия, Латвия, Польша, Хорватия сохранили нейтралитет.

21 страна, в том числе Грузия, Украина, Молдова, Монголия, Замбия не участвовали в голосовании.