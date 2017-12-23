Посол Палестины: Резолюция ГА ООН по Кудсу - победа принципов международного правопорядка

Резолюция Генассамблеи ООН о непризнании решения США по статусу Кудса в качестве столицы Израиля является победой принципов международного правопорядка.

Об этом Report заявил посол Государства Палестина в Азербайджане Насер Абдул Керим.

Накануне Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Кудса в качестве столицы Израиля, в ходе голосования за документ проголосовали 128 стран, против 9, еще 35 воздержались.

"Это была победа принципов международного правопорядка, а также волеизъявление международного сообщества, которое в подавляющем большинстве отвергало запугивание как инструмент международной политики, в результате чего сторонники использования такой тактики и нарушающие международное право были изолированы", - заявил посол.

Он подчеркнул, что "это не было голосованием против США, а скорее международное сообщество подтвердило свою позицию - то, что стоит на правильной стороне истории, законности и порядочности, придерживаясь юридических и моральных принципов отказа от оккупации и незаконной аннексии земли силой, и утверждение, что мировой порядок должен по-прежнему регулироваться верховенством закона и законности, а не законом джунглей, где могущественный может делать что угодно". "Израиль и США были на противоположной стороне изолированно", - отметил он.

"Восточный Кудс является оккупированной территорией и неотъемлемой частью оккупированного государства Палестина по признанию ООН и всех стран, включая иронически США, за исключением Израиля - оккупирующей державы", - заявил Насер Абдул Керим.