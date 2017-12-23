В столкновениях с израильской армией погибли два палестинца

В ходе столкновений с израильской армией в пятницу на палестинской территории погибли два палестинца, 689 получили ранения.

Как передает İslam.az, об этом РИА Новости сообщила представительница палестинского Красного Полумесяца Эраб аль-Фукаха.

"Сегодня погибли два палестинца, еще 689 получили ранения", - заявила Эраб аль-Фукаха. Сообщается, что 65 человек были ранены боевыми пулями, 111 - резиновыми, 442 человека пострадали от слезоточивого газа, еще 71 человек получил другие травмы. Тяжелые ранения получили три человека, добавила аль-Фукаха.

Столкновения протестующих с израильскими силами безопасности продолжаются уже больше двух недель с различной степенью интенсивности в ответ на решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство.