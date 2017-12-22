Читатель спрашивает: Что можно сказать о человеке, считающим себя мусульманином, но отрицающим обязательность намаза для всех?

Одно из условий мусульманства – принимать обязательные деяния Ислама и не отрицать их. Если кто-то отрицает такие обязательные деяния как намаз или пост, то его нельзя считать мусульманином. Следует обратить внимание, что в данном случае речь идет не о желательных, а об обязательных деяниях. А во-вторых, если человек согласен с обязательностью этих деяний, но сам уклоняется исполнять их, то его нельзя считать безбожником.

Человека, о котором говорится в вопросе, следует наставить на истинный путь и объяснить обязательность намаза и иных богослужений. При этом следует воздержаться от грубого обращения, чтобы еще более не усугубить ситуацию.