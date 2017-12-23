Совбез ООН ввел новые международные санкции в отношении КНДР

Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи. Подготовленная США резолюция была принята в пятницу единогласно, сообщает Islam.az со ссылкой на РИА Новости.

Новые меры расширяют торговое эмбарго против Северной Кореи и еще больше урезают возможности Пхеньяна получать средства из-за рубежа. Документ предполагает заморозку активов и введение запрета на поездки в отношении 19 человек (среди них представители восьми банков за рубежом и руководитель программы развития оружия массового поражения) и всего Министерства народных вооруженных сил.

Документ также предписывает всем странам ООН в течение года выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов.

После принятия резолюции вступает в силу запрет на превышение объема поставок КНДР сырой нефти более четырех миллионов баррелей в год. С 1 января также вводятся ограничения на поставки почти 90% нефтепродуктов: КНДР будет разрешено получать до 500 тысяч баррелей продуктов нефтепереработки всех типов, включая бензин, дизель и керосин, о поставках которых государства должны отчитываться перед комитетом СБ.