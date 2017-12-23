Читатель спрашивает: Может ли женщина снова выйти замуж, если уже трижды была замужем, но ее мужья или умерли, или же развелись с ней?

Согласно Исламу, после развода с мужем или же кончины супруга, выждав срок идды, женщина снова может создать семью. В этом нет никакого греха. В прошлом, когда одинокой женщине было трудно содержать себя, скорейшее создание новой семьи вдовой или же разведенной женщиной одобрялось. Поэтому на заре Ислама разведенные женщины или же мужья которых погибли, после окончания срока идды сразу же выходили замуж.