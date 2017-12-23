Биби-Эйбат – в списке самых красивых мечетей мира

Мечеть Биби-Эйбат, реконструированная в период с 1997 по 2005 год, попала в список самых красивых мечетей мира. Об этом сообщает один из ведущих информационных ресурсов мира MSN.

Биби-Эйбат расположена на берегу Бакинской бухты. Существующее сооружение, как сообщают интернет-справочники, является воссозданием одноименной мечети, построенной в XIII веке ширваншахом Абу-л-Фатх Фаррухзадом и полностью разрушенной большевиками в 1936 году, когда на территории всего СССР шла ожесточенная борьба с религией, передает İslam.az со ссылкой на haqqin.az.

Биби-Эйбатский комплекс, в который кроме мечети входят также усыпальницы и могилы почитаемых людей (в том числе могила сестры имама Рзы (а)), как до разрушения, так и поныне является духовным центром для мусульман Востока и одним из значительных памятников исламского зодчества Азербайджана. Мечеть эту некогда посетили Абаскули-ага Бакиханов, Александр Дюма, Хуршудбану Натаван и пр.

Среди прочих в список попали Тилля-Кари (Самарканд, Узбекистан; узбекский вариант - Тилл-Акори. – Ред.) и мечеть Шейха Зайеда бин Султана аль Нахиан (Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты).

Кроме того, в топ попали мечети «Сердце Чечни» (имени Ахмата Кадырова), Насир аль-Мульк (Шираз, Иран) и Карауин (Морокко).

Особо отмечается и мечеть «Купол Скалы», или Куббат-ас-Сахра, – один из древнейших исламских храмов, построенный через полвека после смерти пророка Мухаммеда. Этот выдающийся памятник архитектуры, неоднократно реконструировавшийся за столетия своего существования, расположен в Иерусалиме на Храмовой горе.

Далее упоминается мечеть в Иране (Исфахане) – Шейха Лотфоллы, одна из крупнейших в Иране и в мире. Отмечена также Парижская соборная мечеть, расположенная в 5-м округе Парижа (построена в 1926 году).