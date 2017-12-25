Сегодня день рождения пророка Исы (а)

Большинство христиан, а также большинство исламских ученых утверждают, что пророк Иса (а) родился 25 декабря в городе Бейт-Лахм.

Как сообщает İslam.az, согласно двум календарям, принятым в христианском мире, - Григорианскому и Юлианскому, день рождения пророка Исы (а) отмечается в две разные даты.

Появление пророка на свет ознаменовалось некоторыми чудесами, о которых говорится в Коране, среди которых способность Исы (а) беседовать уже в младенческом возрасте. Особенно подробно о появлении пророка повествуется в суре «Марьям». И вообще, ни в одном источнике о пророке Исе (а) не содержится столь подробной информации, как в Коране.

В отличие от христиан, мусульмане не принимают Ису (а) как бога, считая его посланником Аллаха.