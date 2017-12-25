The New York Times: власти Саудовской Аравии заставили ливанского премьера заявить об отставке

Премьер-министр Ливана Саад Харири в ноябре 2017 года выступил с заявлением о намерении оставить свой пост, находясь под сильным давлением со стороны властей Саудовской Аравии.

Об этом говорится в статье, опубликованной 24 декабря в газете The New York Times.

По сведениям целого ряда источников издания, во второй день своего визита в Саудовскую Аравию Харири был неожиданно вызван для беседы с официальными лицами. У него отобрали сотовый телефон, лишили телохранителей, сотрудники служб безопасности королевства "толкали и оскорбляли его". "Затем последовало наибольшее унижение - ему вручили подготовленный текст речи о его отставке и заставили зачитать его по саудовскому телевидению", - сообщается в публикации.

"По всей видимости, это и была главная причина, по которой его заманили в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд днем раньше, чтобы он под давлением ушел в отставку и выступил с обвинениями в адрес Ирана, как если бы он был наемным служащим, а не лидером суверенного государства, - отмечается в материале. - Перед выступлением по телевидению ему даже не разрешили сходить в принадлежащий ему дом. Ему пришлось попросить одного из охранников принести ему костюм", передает Islam.az со ссылкой на ТАСС.

Далее Харири поместили под домашний арест в Саудовской Аравии, ему запретили встречаться с супругой и детьми. Его навестили несколько западных дипломатов. При этом во время встреч премьера с ними в комнате присутствовали саудовские охранники. Позже Харири смог уехать из королевства.

По сведениям газеты, инициатором указанных шагов был наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, который стремился "ограничить амбиции Ирана в регионе". Он якобы полагал, что Харири "был недостаточно послушен своим саудовским покровителям". "Принц намеревался дать сигнал: пришло время остановить усиление ливанского союзника Ирана - мощной шиитской организации "Хизбаллы", которая является наиболее влиятельным политическим игроком в Ливане", - говорится в публикации.

В Эр-Рияде также якобы были недовольны, в частности, недавней встречей Харири с иранским политиком, а также ростом влияния движения "Хизбаллы".

The New York Times констатирует, что планы принца не были реализованы, так как "Харири сохранил свою должность и обрел новую популярность, а "Хизбалла" стало сильнее, чем прежде". По оценке издания, "жесткие и, возможно, неуклюжие методы Саудовской Аравии привели к отдалению от нее надежных союзников", в их числе называют США, Кувейт, Иорданию, Египет и сторонников Харири в Ливане.

"По словам официальных лиц и аналитиков, Саудовская Аравия в итоге может добиться от Ливана некоторых скромных уступок, но они, вероятно, не будут стоить имевшей место дипломатической бури", - отмечается в статье.

Источники газеты из числа официальных лиц западных и арабских стран "до сих пор пытаются понять, чего добивались саудовцы всеми этими интригами". "Некоторые не исключают возможности того, что те [Саудовская Аравия] стремились спровоцировать внутренние беспорядки в Ливане или даже начало войны", - подчеркивается в публикации.

В материале говорится, что представители Харири не ответили на просьбу прокомментировать приведенные в материале утверждения, а саудовские официальные лица заявили, что с премьер-министром Ливана в королевстве "обращались с глубочайшим уважением".