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На юго-востоке Турци двое военных погибли при столкновении с террористам РПК

Двое турецких военных погибли и один получил ранения в провинции Хаккари на юго-востоке Турции в вооруженном столкновении с боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК).

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в понедельник генштаб Турции.

"В районе Шемдинли провинции Хаккари 25 декабря в ходе антитеррористической операции при нападении членов сепаратистской террористической организации (РПК) погибли два наших боевых товарища, один получил ранения и доставлен в больницу", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.


Опубликовано:25 Декабрь, 2017  15:48, ]]>Печать]]>
 
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