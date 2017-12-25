На юго-востоке Турци двое военных погибли при столкновении с террористам РПК

Двое турецких военных погибли и один получил ранения в провинции Хаккари на юго-востоке Турции в вооруженном столкновении с боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК).

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в понедельник генштаб Турции.

"В районе Шемдинли провинции Хаккари 25 декабря в ходе антитеррористической операции при нападении членов сепаратистской террористической организации (РПК) погибли два наших боевых товарища, один получил ранения и доставлен в больницу", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.