В Казани автобус въехал в двери мечети

В Казани выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пассажирский автобус въехал в двери мечети, сообщает İslam.az со ссылкой на "Интерфакс".

В социальных сетях появилось фото, на котором запечатлен красный автобус, протаранивший двери одной из мечетей города. Фото сопровождает подпись: "На Тукая возле Колхозного рынка автобус припарковался прямо в мечеть".

В пресс-службе УГИБДД Казани агентству "Интерфакс" сообщили, что в настоящее время выясняются причины произошедшего, на месте работает экипаж. Информации о пострадавших пока нет.