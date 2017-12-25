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Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 132 раза

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 132 раза.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Айгеовит и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы, Ферехли, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Агдам, Коханеби, Гаралар Товузского района, в селе Геяли и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.


Опубликовано:26 Декабрь, 2017  10:25, ]]>Печать]]>
 
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