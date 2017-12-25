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Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанцев мира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанцев мира.

B поздравлении говорится:

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые земляки!

Сердечно приветствую каждого из вас и передаю самые добрые пожелания накануне 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира, олицетворяющего такие благородные чувства, как национальное единство и любовь к Родине.

Привязанность всех наших соотечественников, сердца которых всегда бьются чувством любви к родному краю, к национально-духовным ценностям и еще большее укрепление их связей с Азербайджаном постоянно находятся в центре внимания нашего государства. Последовательные меры, основанные на выдвинутой общенациональным лидером Гейдаром Алиевым идеологии азербайджанства, придали импульс формированию более тесного единства проживающих за рубежом соотечественников, значительно усилили роль диаспорских организаций в развитии взаимовыгодных отношений нашей страны с государствами мира.

Сегодня Азербайджанская Республика обладает большим экономическим, политическим и культурным потенциалом. Этот потенциал открывает перед нами широкие возможности для адекватного ответа на сложные вызовы времени. В нашей стране, уверенно продолжающей свой путь как независимое государство, устранены влияния глобального финансово-экономического кризиса, обеспечены устойчивость социально-экономического развития и постоянная общественно-политическая стабильность. Мы добились высоких достижений в реализации инициированных нами транснациональных проектов. Подписание с гигантскими нефтяными компаниями соглашения о продлении "Контракта века" до 2050 года, сдача в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, завершение работ на проходящем через нашу страну участке транспортного коридора Север-Юг служат прогрессу нашей республики и росту благосостояния народа, повышают геостратегическое значение Азербайджана в мире.

Последовательная и решительная позиция нашего государства в области поощрения межкультурного диалога и решения общечеловеческих проблем с одобрением воспринимается на международной арене. Объявление 2017 года в нашей стране "Годом исламской солидарности", успешное проведение IV Всемирного форума по межкультурному диалогу и IV Игр исламской солидарности еще раз продемонстрировали всему миру приверженность Азербайджана мультикультурализму и традициям толерантности.

Мы настойчиво стремимся к достижению поставленных целей по всестороннему развитию нашей Родины. Перед диаспорскими организациями также стоят важные задачи в деле расширения международных связей нашей страны, пропаганды ее древней и богатой культуры, пресечения провокационных действий против Азербайджана. Поэтому проживающие за рубежом наши соотечественники должны тесно сплотиться вокруг идеи азербайджанства во имя защиты национальных интересов. Верю, что ваша целенаправленная и совместная деятельность приумножит нашу силу, внесет весомый вклад в скорейшее урегулирование беспокоящего всех нас армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, восстановление территориальной целостности нашей страны.

Желаю вам на этом пути твердой воли и организованности, счастья и благополучия в личной жизни.

С праздником!"


Опубликовано:26 Декабрь, 2017  10:36, ]]>Печать]]>
 
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