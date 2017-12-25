Читатель спрашивает: Можно ли прервать намаз и открыть дверь постучавшемуся, если человек дома один?

Прерывать намаз по неуважительной причине является грехом. Прерывать намаз разрешается лишь при крайней необходимости. Например, если возникнет опасность для жизни (сильное землетрясение, пожар в доме, если возникнет угроза жизни ребенка и т.д.). Но нельзя прерывать намаз, если кто-то постучится в дверь. Прерывать намаз в таком случае можно лишь тогда, если задержка приведет к несчастью, и будет сопровождаться серьезными последствиями.