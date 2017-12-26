New York Post: Трамп треть своего президентского срока провел в отпуске

Президент США Дональд Трамп примерно треть времени с момента вступления в должность 20 января 2017 года провел на отдыхе в своих частных владениях, сообщает Islam.az со ссылкой New York Post.

В настоящее время хозяин Белого дома находится в своей резиденции во Флориде, куда приехал отмечать рождественские каникулы. При этом каникулы президента по плану должны продлиться около 10 дней.

В течение этого года Трамп сто раз выезжал в свои частные владения, в частности, около 40 дней он провел, играя в гольф в Нью-Джерси, еще 40 дней в своем поместье "Мар-а-Лаго" в штате Флорида, которое прозвали "Зимним Белым домом".

При этом, как отмечает газета, предыдущим президентам США приходилось платить за резиденции, где они проводили время, а Трамп останавливается в принадлежащих ему домах. По подсчетам издания, предыдущий президент США за восемь лет нахождения у власти потратил на перелеты около 90 млн долларов из бюджета, то есть около 1 млн долларов в месяц. Трампу на это требуется около 1,5 млн долларов.

Во время президентской кампании 2016 года Трамп неоднократно критиковал президента Обаму за то, что он слишком много времени проводит за игрой в гольф. "Я же буду редко покидать Белый дом, потому что тут слишком много дел", - заявлял тогда кандидат от республиканцев.