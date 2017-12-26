В сирийском лагере беженцев нашли боевиков ИГ

Боевики разгромленного ИГ скрываются в лагере беженцев Эр-Рукбан на сирийско-иорданской границе, рассказал журналистам координатор мирного процесса и обеспечения безопасности в приграничных районах провинции Хомс Хадж Адель.

"По информации моих людей, находящихся в лагере, там присутствует группа боевиков, называющих себя "Новая Сирийская Армия" (НСА). Численность их небольшая. Она состоит из людей, бежавших из ИГ (после ее разгрома на территории Сирии) и пришедших в Эр-Рукбан, из беженцев, которых насильно заставили присягнуть этой группировке. Также в Эр-Рукбане замечены иностранные наемники", — заявил он.

Лагерь беженцев Эр-Рукбан расположен в зоне "безопасности" рядом с американской военной базой Эт-Танфа, незаконно развернутой в апреле 2017 года под предлогом борьбы с террористами, передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости.

Беженцы Эр-Рукбана оказались в очень тяжелом положении: иорданская граница для них закрыта и помощь оттуда им не поступает. При этом боевики оппозиционных группировок блокируют периметр в зоне безопасности, не пропуская гумконвои ООН и сирийского правительства.

По данным ООН, в лагере сейчас находится примерно 50 тысяч беженцев. Правительство Сирии при поддержке российских военных из Центра по примирению враждующих сторон наладила связь с беженцами и в ближайшее время организует вывод беженцев из Эр-Рукбана.