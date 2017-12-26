Читатель спрашивает: Обязательно ли следует исполнить то, что навевается во сне? И грешит ли не следующий этому?

Связь сна с реальностью слаба. Исключение – сны пророков, они следовали указаниям, данными во сне. Однако обычному человеку этого делать не следует. Увиденное во сне даже может противоречить религиозным предписаниям. Возможно, что некоторые сны навеваются дьяволом.

Конечно же, в некоторых случаях можно исполнить то, что просят во сне. Например, если умерший человек просит о помощи. В таком случае можно посетить его могилу, прочитать молитву или Коран за упокой его души. Отметим, что это не обязательно, и если даже не поступим таким образом, мы не согрешим.