ВС Афганистана ликвидировали почти 90 боевиков за последние сутки

Правительственные силы Афганистана за последние 24 часа в ходе спецопераций уничтожили по меньшей мере 86 боевиков, в том числе трех полевых командиров радикального движения "Талибан".

Об этом в среду сообщило агентство Bakhtar со ссылкой на Министерство национальной обороны республики.

По информации агентства, операции прошли на севере (провинция Фарьяб), юге (Гильменд, Кандагар, Забуль), востоке (Нангархар, Лагман, Пактика) и в центральной части (Газни, Вардак, Урузган) страны. Отмечается, что более 30 боевиков были ранены, семь задержаны, передает İslam.az со ссылкой на ТАСС.

В последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях, а также на севере республики. При этом полевые командиры и рядовые члены радикальных группировок все чаще присягают на верность террористической организации ИГ.