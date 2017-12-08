Террористы сбили сирийский военный самолет

Террористы подбили сирийский военный самолет в окрестностях города Хама, пилот погиб, сообщает агентство SANA со ссылкой на источник.

Российские представители в комиссии по перемирию накануне зафиксировали в Сирии десять нарушений режима прекращения огня.

Большинство случаев произошло в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки "Джебхат ан-Нусра", передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости.

Генштаб 6 декабря объявил о полном освобождении Сирии от боевиков ИГ. Владимир Путин в середине месяца приказал начать вывод основной группировки войск. Часть военнослужащих осталась в республике, чтобы помочь местным властям налаживать мирную жизнь.