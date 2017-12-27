Лавров назвал ключевой антитеррористической задачей в Сирии разгром «Джабхат ан-Нусры»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что главной антитеррористической задачей в Сирии является разгром террористической организации «Джабхат ан-Нусра».

«Ясно, что основная борьба ИГ уже позади. Сейчас, конечно, главной антитеррористической задачей является разгром «Джабхат ан-Нусры», — цитирует ТАСС министра.

Ранее глава Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов отметил, что разгром «Джабхат ан-Нусры» является главной задачей в Сирии на 2018 год, передает İslam.az.

18 декабря сирийский лидер Башар Асад заявил, что при поддержке Запада в Сирии ещё существует терроризм, во главе которого стоит «Джабхат ан-Нусра».