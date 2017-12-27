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Коран перевели на один из редких африканских языков

Мусульманское священнописание в скором времени можно будет прочесть на одном из редких языков Африки – мусульманская организация государства Бурунди завершило перевод Корана на один из двух официальных языков страны – рунди, на котором говорят около 7 миллионов человек.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на islam-today.ru, это – первый перевод Корана на язык рунди с момента появления ислама в Бурунди в XIX веке. Работа над переводом мусульманского священно писания продолжалась порядка восьми лет.  Стоит отметить, что на языке рунди говорят также в некоторых других африканских государств, таких как Конго, Танзания и Уганда. Что же касается Бурунди, то мусульмане здесь составляют порядка 10% от общего населения.


Опубликовано:27 Декабрь, 2017  17:05, ]]>Печать]]>
 
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