В Турции упростили правила мусульманского развода

Управление Турции по делам религии упростило правила развода, правда, проще эта процедура стала только для мужчин.

Как сообщают турецкие СМИ, отныне мужчине, желающему расторгнуть брак, достаточно назвать свою супругу «сестрой» или «матерью». Также упрощена процедура так называемого «мгновенного развода» - «тройного талака». Теперь, чтобы расторгнуть брачный союз, мусульманину в Турции необязательно произносить слово «талак» в присутствии супруги – достаточно позвонить ей по телефону или написать электронное письмо или СМС.

Напомним, в некоторых мусульманских странах, например, в Пакистане и Бангладеш, «тройной талак» находится под запретом. Недавно по решению Верховного суда он был запрещен в Индии.