Читатель спрашивает: Принимает ли Аллах паломничество к святым местам, совершаемые детьми вместе с родителями?

Во-первых, нельзя с уверенностью сказать, чье паломничество Всевышним принимается, а чье – нет. Это ведомо лишь Аллаху. Паломничество в Кербелу, Мешхед и иные места не обязательны, это желаемое деяние. Поэтому вести беседу о религиозной обязанности детей, совершающих подобное паломничество, неуместно?

Однако хадж обязателен. Но как и во всех иных видах богослужениях, а данном случае обязательным условием является совершеннолетие человека. Если ребенок совершит паломничество в хадж с родителями, это не снимет с него обязанность совершения хаджа. Если после достижения совершеннолетия у него будут физические и материальные возможности, он должен совершить этот вид богослужения.