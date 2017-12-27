Заместителю Талеха Багирова вынесен приговор

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении заместителя председателя организации "Движения мусульманского единства" Эльчина Гасымова, Нахида Гахраманова, Ага-Али Яхъяева, Сейфаддина Ширванова, Фархада Мурадова, Рамиля Алиева, Эльгюна Ахундова, Вюсала Алыша, Исы Ибрагимова, Сеймура Асланова, Али Шахбазова и Амирли Алиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Маила Байрамова был вынесен приговор.

Решением суда Эльчина Гасымова приговорили к 15, Нахида Гахраманова - 13, Ага-Али Яхьяева - 15, Сейфаддина Ширванова, Фархада Мурадова, Эльгюна Ахундова, Вюсала Алыша, Ису Ибрагимова - 12 годам и 6 месяцам каждого, Рамиля Алиева, Сеймура Асланова, Али Шахбазова и Амирли Алиева -к 12 годам и 3 месяцам лишения свободы для каждого.

По приговору суда, Э. Гасымов лишен свободы сроком на 15 лет.

В своем выступлении государственный обвинитель просил для Эльчина Гасымова 16 лет, Нахида Гахраманова - 14 лет, Ага-Али Яхьяева - 16 лет, Сейфаддина Ширванова - 13 лет, Фархада Мурадова -13 лет, Рамиля Алиева - 14 лет, Эльгюна Ахундова - 14 лет, Вюсала Алыша - 13 лет, Сеймура Асланова - 13 лет, Али Шахбазова - 13 лет и Амирли Алиева - 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима

Отметим, что 26 ноября 2015 года министерство внутренних дел провело специальную операцию в поселке Нардаран. В результате операции были задержаны несколько членов преступной группировки во главе с Талехом Багировым. В их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца, в последующем срок меры пресечения был продлен.

Напомним, что вынесен приговор председателю организации "Движения мусульманского единства" Талеху Багирову, заместителю председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Фуаду Гахраманлы и еще 16 лицам. Согласно приговору, Талех Багиров осужден на 20 лет лишения свободы, Аббас Гусейнов - на 20 лет, Фуад Гахраманлы - на 10 лет, Расим Джабраилов - на 17 лет, Закир Мустафаев, Джаббар Джаббаров - к 19 годам, Джахад Бабакишитзаде, Шамиль Абдулалиев, Агиль Исмаилов, Рамин Яриев - на 10 лет каждый, Аббас Гулиев, Ибрагим Худавердиев, Этибар Исмаилов, Бахруз Аскеров, Али Нуриев, Алибала Велиев, Фархад Балаев, Аббас Тагизаде - на 14,5 лет лишения свободы.