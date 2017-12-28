Мусульмане США о росте исламофобии при Трампе

При президенте США Дональде Трампе уровень исламофобии превысил тот, что имел место после терактов 9 сентября 2001 года. Об этом газете The Independent сказал представитель Совета по исламо-американским отношениям Ибрагим Хупер.

По его словам, многие "последователи Пророка" боятся ныне демонстрировать в США свою приверженность исламской вере: например, женщины опасаются выходить на улицу в традиционных у мусульманок платках.

Хупер считает, что «при Трампе белые шовинисты подняли головы».

В начале декабря Верховный суд США поддержал запрет Трампа на въезд в страну граждан шести государств, в которых проживает, преимущественно, мусульманское население. В соответствии с указом главы государства на 90 дней был приостановлен въезд в США граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, у которых нет семейных или деловых связей в США.

В середине августа в американском городе Шарлотсвилль начались беспорядки на идеологической почве. Неонацисты, альтернативные правые и сторонники расового превосходства белых устроили массовую драку с антифашистами и другими «леваками», положив начало волне насилия в стране.