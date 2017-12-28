Читатель спрашивает: Верно ли, что некоторые праведники обладали познаниями о сокровенном? Как они добивались такой способности?

Некоторые праведники обладали познаниями о сокровенном, они совершали деяния, которые неподвластны простым смертным, сообщали о будущих событиях. Были даже такие личности, которые, взглянув на человека, знали его внутренний мир. Например, неопрятного человека видели в облике свиньи, озлобленного – в образе собаки. Самым верным и проверенным способом достижения такой степени является воздержание от грехов, тщательное выполнение обязательных и желательных богослужений. Ученые прошлого, по наставлению своих учителей, выполняли специальные виды богослужений и зикров, старались обуздать свои мирские желания, не давая им волю.



