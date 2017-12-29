Глава МИД Ливана: Израиль имеет право на существование

Министр иностранных дел Ливана Джебран Басиль вынужден извиняться за свое интервью, в котором он сказал, что "Израиль имеет право на существование", сообщает Newsru.co.il.

26 декабря Джебран Басиль в интервью ассоциированному с "Хизбаллой" телеканалу "Аль-Маядин" предположил: если бы арабские страны выступали единым фронтом, то президент США Дональд Трамп не решился бы объявить о переносе посольства в Иерусалим.

Кроме того, он сказал, что не отрицает право Израиля на существование и на безопасность своих границ.

Слова министра, являющегося зятем президента Ливана генерала Мишеля Ауна, вызвали возмущение в ливанском парламенте. Спустя два дня глава МИД был вынужден разъяснить свою позицию.

Политик заявил, что его интервью было искажено, а слова вырваны из контекста.

Телеканал "Аль-Маядин" опубликовал заявление, распространенное канцелярией главы МИД Ливана, в котором говорится, что произошло сознательное искажение слов министра, касающихся Лиги арабских государств и Иерусалима.

В заявлении подчеркивается, что позиция Ливана по арабо-израильскому конфликту не изменилась, Бейрут продолжает настаивать на том, чтобы палестинский вопрос решался в рамках арабской мирной инициативы, которая была согласована в Бейруте в марте 2002 года.