В Иране не будут арестовывать женщин, не одевающихся по исламским канонам

В Иране уже не будут арестовывать женщин, не одевающихся по исламским канонам.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на АПА, об этом заявил глава тегеранской полиции генерал Хоссейн Рахими. По его словам, женщины, внешний вид которых не соответствует нормам ислама, будут принудительно проходить курсы: «Их уже не будут направлять в центры задержания, также в их отношении не будут возбуждать уголовных дел».

Иранское новостное агентство Tasnim сообщает, что прошедшие курсы женщины будут наказаны, если не станут одеваться как положено.

Отметим, что строгие запреты на ношение женской одежды стали применяться в Иране после революции 1979 года.

В 2015 году тегеранская полиция задержала 40 тысяч женщин-водителей, головные платки которых находились не на голове, а на шее.