Саудовская Аравия разработала новые проекты для того, чтобы принять 30 млн. человек во время Хаджа и Умры.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на местное агентство «SPA», в связи с этим в городе Джидда была организована конференция. Проект предусматривает проведение работ по благоустройству в Мекке до 2030 года. Планируется расширить территорию вокруг Каабы, реконструировать линии электропередачи, водоснабжения и медпункт, увеличить количество отелей, увеличить аэропорт в городе Джидда.

Отметим, Саудовская Аравия одновременно принимает 5 млн. паломников во время Умры, 2 млн. - во время Хаджа.