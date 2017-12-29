Читатель спрашивает: Имеются ли различия между покаяниями человека, нарушившего заповеди Аллаха и поправшего чужие права?

В обоих случаях человек должен покаяться и попросить прощения у Аллаха. Например, если человек не выполняет намаз, не соблюдает пост, то он нарушает заповеди Аллаха. А если лжет кому-то, заочно осуждает его, причиняет зло, незаконно присваивает его имущество, то тем самым попирает права раба Божьего. Чтобы получить прощение в последнем случае, прежде всего, следует добиться прощение того человека, против которого совершены эти запретные деяния. И лишь только после этого можно покаяться пред Аллахом. До тех пор, пока не будет получено прощение человека, права которого попраны, покаяние не будет принято Аллахом и этот грех будет сохранен.