ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Можно ли прервать намаз и открыть дверь постучавшемуся, если человек дома один? Можно ли прервать намаз и открыть дверь постучавшемуся, если человек дома один?
Пророк Мухаммад (с): Пророк Мухаммад (с): "Кто создаст семью ради красоты женщины,.."
Может ли женщина снова выйти замуж, если уже трижды была замужем, но ее мужья или умерли, или же развелись с ней? Может ли женщина снова выйти замуж, если уже трижды была замужем, но ее мужья или умерли, или же развелись с ней?
Обязательно ли следует исполнить то, что навевается во сне? Обязательно ли следует исполнить то, что навевается во сне?
Принимает ли Аллах паломничество к святым местам, совершаемые детьми вместе с родителями? Принимает ли Аллах паломничество к святым местам, совершаемые детьми вместе с родителями?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Дек.2017»
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Новости » Точка зрения

Азербайджанцы мира отмечают День солидарности

Сегодня в Азербайджане отмечают День солидарности азербайджанцев мира.

Как сообщает islam.az, вот уже 26 лет 31 декабря отмечается как День солидарности азербайджанцев мира.

Этот праздник играет важную роль в построении связей между азербайджанцами, проживающими в отдельных странах, налаживании процесса единства и солидарности между ними. Празднование Дня солидарности азербайджанцев мира превратилось в своеобразную необходимость и духовную потребность для азербайджанцев всего мира. Этот день отмечается в более чем 70 странах мира. Несмотря на серьезное давление со стороны двух тоталитарных государств в дни развала Советского Союза, шествие  проживающих по оба берега Араза азербайджанцев в сторону границы, в результате которого была сметена колючая проволока от Ордубада до Шарура, лозунги разделенного рекой народа о единении доказали всему миру единство азербайджанской нации. День солидарности является символическим проявлением стремления к единению.

Отметим, что основы Дня солидарности азербайджанцев мира были заложены во время разрушения границы в Нахчыване между СССР и Ираном в конце декабря 1989 года. Учитывая значимость идеи о создании единства азербайджанцев мира, 16 декабря 1991 года председатель Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Гейдар Алиев объявил 31 декабря Днем солидарности азербайджанцев мира и поднял вопрос  перед Верховным советом Азербайджана об объявлении этой даты праздничным днем на государственном уровне.

В 1992 году парламент Азербайджана объявил 31 декабря Днем солидарности азербайджанцев мира. С тех пор 31 декабря отмечается всеми азербайджанцами как праздник.

Поздравляем с этим знаменательным днем всех азербайджанцев!


Опубликовано:31 Декабрь, 2017  07:37, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
28 Декабрь, 2017
"Дорога к совершенству: примеры из жизни исламских мистиков" - 14 (Видео)
26 Декабрь, 2017
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанцев мира
25 Декабрь, 2017
Биби-Эйбат – в списке самых красивых мечетей мира
23 Декабрь, 2017
Арабский как язык Откровения. Коран и его язык
22 Декабрь, 2017
"Дорога к совершенству: примеры из жизни исламских мистиков" - 13 (Видео)

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
31 Декабрь, 2017

Азербайджанцы мира отмечают День солидарности
30 Декабрь, 2017
В Саудовской Аравии отпустили из-под стражи двух принцев
30 Декабрь, 2017
США отвергли обвинения в поддержке боевиков ИГ в Сирии
30 Декабрь, 2017

Имеются ли различия между покаяниями человека, нарушившего заповеди Аллаха и поправшего чужие права? Ислам в вопросах
30 Декабрь, 2017

Группировка ИГ взяла на себя ответственность за атаку на церковь в Каире
30 Декабрь, 2017
Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 146 раз
29 Декабрь, 2017

В атаке на церковь под Каиром погибли девять и ранены 10 человек
29 Декабрь, 2017

В ближайшем будущем совершить Хадж смогут 30 млн. паломников одновременно
29 Декабрь, 2017

В Иране не будут арестовывать женщин, не одевающихся по исламским канонам
29 Декабрь, 2017

Россия и Турция подписали кредитное соглашение по С-400
29 Декабрь, 2017
В Сирии за год погибли 39 тысяч человек
29 Декабрь, 2017

Глава МИД Ливана: Израиль имеет право на существование
29 Декабрь, 2017
ИГИЛ перешла в контрнаступление
29 Декабрь, 2017
Не менее четырех человек погибли в результате ударов ВВС аравийской коалиции в Йемене
29 Декабрь, 2017

Верно ли, что некоторые праведники обладали познаниями о сокровенном? Ислам в вопросах
29 Декабрь, 2017
Численность населения планеты достигнет 1 января 7,444 млрд человек
29 Декабрь, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 134 раза за сутки
28 Декабрь, 2017
Первый поезд с пассажирами по скоростной железной дороге до Мекки запустят 31 декабря
28 Декабрь, 2017

В ходе акции протеста в Иране произошли столкновения с полицией Видео
28 Декабрь, 2017
Не менее 20 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими военными
28 Декабрь, 2017

Не менее 68 человек погибли 26 декабря при авиударах аравийской коалиции в Йемене
28 Декабрь, 2017

Мусульмане США о росте исламофобии при Трампе
28 Декабрь, 2017
Заместителю Талеха Багирова вынесен приговор
28 Декабрь, 2017

"Дорога к совершенству: примеры из жизни исламских мистиков" - 14 Видео
28 Декабрь, 2017

Принимает ли Аллах паломничество к святым местам, совершаемые детьми вместе с родителями? Ислам в вопросах
28 Декабрь, 2017
В Турции задержаны 56 членов группировок РПК и ИГИЛ
28 Декабрь, 2017

По меньшей мере 40 человек погибли в результате взрыва в Кабуле
27 Декабрь, 2017
В Турции упростили правила мусульманского развода
27 Декабрь, 2017
Коран перевели на один из редких африканских языков
27 Декабрь, 2017
В Иерусалиме железнодорожную станцию рядом со Стеной Плача назовут в честь Трампа
27 Декабрь, 2017

Лавров назвал ключевой антитеррористической задачей в Сирии разгром «Джабхат ан-Нусры»
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com