В Иране во время протестов погибли два человека

Иранские власти подтвердили, что два человека погибли в ходе переросших в столкновения протестных акций в провинции Лурестан.

Как передает Islam.az, об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

Как отмечает телеканал, "силы безопасности не открывали огонь по протестующим".

Ранее в Мешхеде прошла массовая акция протеста, в которой приняли участие около 200 человек. Они протестовали против экономической ситуации в Иране и скандировали лозунги против правительства. Полиция арестовала 52 человека за участие в несанкционированном митинге в Мешхеде и уничтожение государственной собственности.

Протестные акции также прошли в других городах Ирана. Западные СМИ со ссылкой на данные соцсетей сообщали, что в городе Доруд в ходе манифестаций погибли два человека.