Цена на бензин в Саудовской Аравии выросла более чем вдвое

В Саудовской Аравии выросли цены на бензин.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на Reuters, рост цен связан с намерением обеспечить более эффективное использование энергии и получить средства для реформ, объявленных в последние несколько месяцев.

Отметим, что стоимость бензина Ai-91 повысилась на 82%, с 0,75 до 1,37 риала (0,62 маната), а Ai-95 – на 126%, с 0,9 до 2,04 риала (0,92 маната). Цены на дизельное топливо не изменились.

Помимо повышения цен на бензин, с 1 января в стране введен налог на добавленную стоимость (НДС). НДС в размере 5% применяется теперь во многих областях, включая здравоохранение, образование, банковское дело, недвижимость, транспорт, электроэнергия, вода, телекоммуникация и страхование.