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Израиль в 2017 году задержал 6742 палестинца

Силы безопасности Израиля в 2017 году задержали в секторе Газа и на оккупированном Западном берегу реки Иордан 6742 палестинца.

Как передает İslam.az со ссылкой на "Anadolu", об этом говорится в заявлении Организации освобождения Палестины (ООП).

В числе задержанных - 1467 детей и 156 женщин. Также в прошлом году были задержаны 14 депутатов Палестинского законодательного совета и 25 журналистов. Часть задержанных была освобождена, говорится в заявлении.

В тюрьмах Израиля на сегодняшний день содержатся 6590 палестинцев, в том числе 359 детей, 22 журналиста и 10 депутатов.

Часть палестинцев была задержана во время акций протеста против решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Задержанные палестинцы подвергались различным пыткам.

В заявлении отмечается, что в оккупированном Иерусалиме под арестом находятся 2436 палестинцев, треть из которых составляют дети.


Опубликовано:2 Январь, 2018  13:05, ]]>Печать]]>
 
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