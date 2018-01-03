Аятолла Хаменеи: враги Ирана объединились, чтобы навредить властям страны

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил во вторник, что враги Исламской Республики, в которой в течение уже нескольких дней проходят массовые протесты, объединились с целью создать проблемы для властей страны.

Об этом сообщил иранский телеканал PressTV, передает İslam.az.

"В последние несколько дней враги Ирана, используя различные средства, включая деньги, оружие, политику и аппарат безопасности, объединились, чтобы создать проблемы для правящих кругов Исламской Республики", - сказал Хаменеи.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани обвинил во вмешательстве во внутренние дела республики Соединенные Штаты, Израиль и Саудовскую Аравию.

Антиправительственные акции протеста начались в Иране 28 декабря. Участники манифестаций в разных городах выражали недовольство ростом цен. В результате столкновений с полицией погибли по меньшей мере 22 человека, в том числе сотрудники сил правопорядка. По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек.