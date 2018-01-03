ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Обязательно ли следует исполнить то, что навевается во сне? Обязательно ли следует исполнить то, что навевается во сне?
Верно ли, что некоторые праведники обладали познаниями о сокровенном? Верно ли, что некоторые праведники обладали познаниями о сокровенном?
Власти Ирана задержали свыше 150 предполагаемых зачинщиков протестов Власти Ирана задержали свыше 150 предполагаемых зачинщиков протестов
Принимает ли Аллах паломничество к святым местам, совершаемые детьми вместе с родителями? Принимает ли Аллах паломничество к святым местам, совершаемые детьми вместе с родителями?
Имеются ли различия между покаяниями человека, нарушившего заповеди Аллаха и поправшего чужие права? Имеются ли различия между покаяниями человека, нарушившего заповеди Аллаха и поправшего чужие права?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Янв.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Новости » Новости по миру

Силы безопасности Ирака ликвидировали боевиков группировки ИГ

Иракские силы безопасности на днях в районе иракско-сирийской границы на западе страны ликвидировали 15 проникших на территорию Ирака из Сирии боевиков группировки "Исламское государство".

Как передает Islam.az со ссылкой на Синьхуа, подобное заявление распространило Министерство внутренних дел Ирака.

Согласно информации ведомства, после получения силами безопасности Ирака информации о проникновении боевиков "Исламского государства" из Сирии в западной части страны у иракско-сирийской границы была устроена засада, 15 боевиков были ликвидированы. В заявлении не раскрываются время и место осуществления данной операции.


Опубликовано:3 Январь, 2018  07:53, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
3 Январь, 2018
Аятолла Хаменеи: враги Ирана объединились, чтобы навредить властям страны
2 Январь, 2018
Власти Ирана задержали свыше 150 предполагаемых зачинщиков протестов
2 Январь, 2018
Израиль в 2017 году задержал 6742 палестинца
2 Январь, 2018
В Афганистане ликвидированы более 20 боевиков "Талибана"
2 Январь, 2018
В Турции за неделю нейтрализовали 13 террористов

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
3 Январь, 2018

Силы безопасности Ирака ликвидировали боевиков группировки ИГ
3 Январь, 2018

Аятолла Хаменеи: враги Ирана объединились, чтобы навредить властям страны
2 Январь, 2018

Власти Ирана задержали свыше 150 предполагаемых зачинщиков протестов
2 Январь, 2018

Израиль в 2017 году задержал 6742 палестинца
2 Январь, 2018

В Афганистане ликвидированы более 20 боевиков "Талибана"
2 Январь, 2018
В Турции за неделю нейтрализовали 13 террористов
2 Январь, 2018

СМИ: Не менее 18 человек убиты полицией в Иране
2 Январь, 2018
Цена на бензин в Саудовской Аравии выросла более чем вдвое
2 Январь, 2018
Армяне обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана
2 Январь, 2018
В Сирии назначен новый министр обороны
2 Январь, 2018

Число жертв беспорядков в ходе протестов в Иране выросло до 12 человек
1 Январь, 2018
Белый дом официально поддержал протестующих в Иране
1 Январь, 2018
Взрыв на похоронах в Афганистане унес жизни 15 человек
1 Январь, 2018

В Иране во время протестов погибли два человека
1 Январь, 2018
Режим прекращения огня нарушен 135 раз
31 Декабрь, 2017

Азербайджанцы мира отмечают День солидарности
30 Декабрь, 2017
В Саудовской Аравии отпустили из-под стражи двух принцев
30 Декабрь, 2017
США отвергли обвинения в поддержке боевиков ИГ в Сирии
30 Декабрь, 2017

Имеются ли различия между покаяниями человека, нарушившего заповеди Аллаха и поправшего чужие права? Ислам в вопросах
30 Декабрь, 2017

Группировка ИГ взяла на себя ответственность за атаку на церковь в Каире
30 Декабрь, 2017
Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 146 раз
29 Декабрь, 2017

В атаке на церковь под Каиром погибли девять и ранены 10 человек
29 Декабрь, 2017

В ближайшем будущем совершить Хадж смогут 30 млн. паломников одновременно
29 Декабрь, 2017

В Иране не будут арестовывать женщин, не одевающихся по исламским канонам
29 Декабрь, 2017

Россия и Турция подписали кредитное соглашение по С-400
29 Декабрь, 2017
В Сирии за год погибли 39 тысяч человек
29 Декабрь, 2017

Глава МИД Ливана: Израиль имеет право на существование
29 Декабрь, 2017
ИГИЛ перешла в контрнаступление
29 Декабрь, 2017
Не менее четырех человек погибли в результате ударов ВВС аравийской коалиции в Йемене
29 Декабрь, 2017

Верно ли, что некоторые праведники обладали познаниями о сокровенном? Ислам в вопросах
29 Декабрь, 2017
Численность населения планеты достигнет 1 января 7,444 млрд человек
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com