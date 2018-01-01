ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Верно ли, что некоторые праведники обладали познаниями о сокровенном? Верно ли, что некоторые праведники обладали познаниями о сокровенном?
Принимает ли Аллах паломничество к святым местам, совершаемые детьми вместе с родителями? Принимает ли Аллах паломничество к святым местам, совершаемые детьми вместе с родителями?
Имеются ли различия между покаяниями человека, нарушившего заповеди Аллаха и поправшего чужие права? Имеются ли различия между покаяниями человека, нарушившего заповеди Аллаха и поправшего чужие права?
Число жертв беспорядков в ходе протестов в Иране выросло до 12 человек Число жертв беспорядков в ходе протестов в Иране выросло до 12 человек
Власти Ирана задержали свыше 150 предполагаемых зачинщиков протестов Власти Ирана задержали свыше 150 предполагаемых зачинщиков протестов

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Янв.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Новости » Новости по стране

Армяне нарушили режим прекращения огня 126 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 126 раз.

Об этом  сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Мосесгех Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Агдам Товузского района.

Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Баш Карвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Ширванлы, Сарыджалы, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.


Опубликовано:3 Январь, 2018  11:50, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
1 Январь, 2018
Режим прекращения огня нарушен 135 раз
30 Декабрь, 2017
Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 146 раз
29 Декабрь, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 134 раза за сутки
28 Декабрь, 2017
Заместителю Талеха Багирова вынесен приговор
27 Декабрь, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 118 раз за сутки

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
3 Январь, 2018

Российский вертолет потерпел крушение в Сирии, пилоты погибли
3 Январь, 2018

В Иране проходят массовые демонстрации в поддержку правительства Видео
3 Январь, 2018
Иран потребовал от США вывести войска из Сирии
3 Январь, 2018
Трамп хочет прекратить финансовую помощь властям Палестины
3 Январь, 2018

Если глава семьи кутила и заботится о семье, то можно ли втайне от него помогать этой семье? Ислам в вопросах
3 Январь, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 126 раз за сутки
3 Январь, 2018

Силы безопасности Ирака ликвидировали боевиков группировки ИГ
3 Январь, 2018

Аятолла Хаменеи: враги Ирана объединились, чтобы навредить властям страны
2 Январь, 2018

Власти Ирана задержали свыше 150 предполагаемых зачинщиков протестов
2 Январь, 2018

Израиль в 2017 году задержал 6742 палестинца
2 Январь, 2018

В Афганистане ликвидированы более 20 боевиков "Талибана"
2 Январь, 2018
В Турции за неделю нейтрализовали 13 террористов
2 Январь, 2018

СМИ: Не менее 18 человек убиты полицией в Иране
2 Январь, 2018
Цена на бензин в Саудовской Аравии выросла более чем вдвое
2 Январь, 2018
Армяне обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана
2 Январь, 2018
В Сирии назначен новый министр обороны
2 Январь, 2018

Число жертв беспорядков в ходе протестов в Иране выросло до 12 человек
1 Январь, 2018
Белый дом официально поддержал протестующих в Иране
1 Январь, 2018
Взрыв на похоронах в Афганистане унес жизни 15 человек
1 Январь, 2018

В Иране во время протестов погибли два человека
1 Январь, 2018
Режим прекращения огня нарушен 135 раз
31 Декабрь, 2017

Азербайджанцы мира отмечают День солидарности
30 Декабрь, 2017
В Саудовской Аравии отпустили из-под стражи двух принцев
30 Декабрь, 2017
США отвергли обвинения в поддержке боевиков ИГ в Сирии
30 Декабрь, 2017

Имеются ли различия между покаяниями человека, нарушившего заповеди Аллаха и поправшего чужие права? Ислам в вопросах
30 Декабрь, 2017

Группировка ИГ взяла на себя ответственность за атаку на церковь в Каире
30 Декабрь, 2017
Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 146 раз
29 Декабрь, 2017

В атаке на церковь под Каиром погибли девять и ранены 10 человек
29 Декабрь, 2017

В ближайшем будущем совершить Хадж смогут 30 млн. паломников одновременно
29 Декабрь, 2017

В Иране не будут арестовывать женщин, не одевающихся по исламским канонам
29 Декабрь, 2017

Россия и Турция подписали кредитное соглашение по С-400
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com