Читатель спрашивает: Если глава семьи кутила и заботится о семье, то можно ли втайне от него помогать этой семье?

Следует предпринять все возможные попытки для исправления этого человека. Если же это не принесет результата, то можно помочь семье. Но помощь должны оказывать близкие родственники (родители, брат, сестра, деверь, шурин и т.д.), потому что женщина не имеет права принимать помощь чужих людей без разрешения мужа. Если посторонний человек пожелает оказать помощь такой семье, то может передать эту помощь посредством близких родственников этой семьи.