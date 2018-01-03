В Иране проходят массовые демонстрации в поддержку правительства

Десятки тысяч людей вышли на демонстрации в поддержку действующего правительства в Иране, сообщает иранское новостное агентство Fars. По данным агентства, акции проходят в Ахвазе, Керманшахе, Горгане, Абадане, Хорамабаде и Иламе.

По сообщениям журналистов, люди с флагами скандируют "Лидер, мы готовы", "Смерть мятежникам", "Мы предлагаем нашу кровь лидеру". Помимо этого протестующие несли плакаты, на которых обвиняют США и Израиль в подстрекательстве к антиправительственным протестам, начавшимся 28 декабря.

Полиция Тегерана ранее заявляла, что в столице вечером 2 января не было протестов.

По официальным данным, за шесть дней демонстраций был убит 21 человек, включая одного сотрудника полиции. По всей стране были арестованы свыше 1000 человек.