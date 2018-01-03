ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Верно ли, что некоторые праведники обладали познаниями о сокровенном? Верно ли, что некоторые праведники обладали познаниями о сокровенном?
Принимает ли Аллах паломничество к святым местам, совершаемые детьми вместе с родителями? Принимает ли Аллах паломничество к святым местам, совершаемые детьми вместе с родителями?
Имеются ли различия между покаяниями человека, нарушившего заповеди Аллаха и поправшего чужие права? Имеются ли различия между покаяниями человека, нарушившего заповеди Аллаха и поправшего чужие права?
Число жертв беспорядков в ходе протестов в Иране выросло до 12 человек Число жертв беспорядков в ходе протестов в Иране выросло до 12 человек
Власти Ирана задержали свыше 150 предполагаемых зачинщиков протестов Власти Ирана задержали свыше 150 предполагаемых зачинщиков протестов

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Янв.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Новости » Новости по миру

В Иране проходят массовые демонстрации в поддержку правительства

Десятки тысяч людей вышли на демонстрации в поддержку действующего правительства в Иране, сообщает иранское новостное агентство Fars. По данным агентства, акции проходят в Ахвазе, Керманшахе, Горгане, Абадане, Хорамабаде и Иламе.

По сообщениям журналистов, люди с флагами скандируют "Лидер, мы готовы", "Смерть мятежникам", "Мы предлагаем нашу кровь лидеру". Помимо этого протестующие несли плакаты, на которых обвиняют США и Израиль в подстрекательстве к антиправительственным протестам, начавшимся 28 декабря.

Полиция Тегерана ранее заявляла, что в столице вечером 2 января не было протестов.

По официальным данным, за шесть дней демонстраций был убит 21 человек, включая одного сотрудника полиции. По всей стране были арестованы свыше 1000 человек.


Опубликовано:3 Январь, 2018  15:44, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
3 Январь, 2018
Российский вертолет потерпел крушение в Сирии, пилоты погибли
3 Январь, 2018
Иран потребовал от США вывести войска из Сирии
3 Январь, 2018
Трамп хочет прекратить финансовую помощь властям Палестины
3 Январь, 2018
Силы безопасности Ирака ликвидировали боевиков группировки ИГ
3 Январь, 2018
Аятолла Хаменеи: враги Ирана объединились, чтобы навредить властям страны

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
3 Январь, 2018

Российский вертолет потерпел крушение в Сирии, пилоты погибли
3 Январь, 2018

В Иране проходят массовые демонстрации в поддержку правительства Видео
3 Январь, 2018
Иран потребовал от США вывести войска из Сирии
3 Январь, 2018
Трамп хочет прекратить финансовую помощь властям Палестины
3 Январь, 2018

Если глава семьи кутила и заботится о семье, то можно ли втайне от него помогать этой семье? Ислам в вопросах
3 Январь, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 126 раз за сутки
3 Январь, 2018

Силы безопасности Ирака ликвидировали боевиков группировки ИГ
3 Январь, 2018

Аятолла Хаменеи: враги Ирана объединились, чтобы навредить властям страны
2 Январь, 2018

Власти Ирана задержали свыше 150 предполагаемых зачинщиков протестов
2 Январь, 2018

Израиль в 2017 году задержал 6742 палестинца
2 Январь, 2018

В Афганистане ликвидированы более 20 боевиков "Талибана"
2 Январь, 2018
В Турции за неделю нейтрализовали 13 террористов
2 Январь, 2018

СМИ: Не менее 18 человек убиты полицией в Иране
2 Январь, 2018
Цена на бензин в Саудовской Аравии выросла более чем вдвое
2 Январь, 2018
Армяне обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана
2 Январь, 2018
В Сирии назначен новый министр обороны
2 Январь, 2018

Число жертв беспорядков в ходе протестов в Иране выросло до 12 человек
1 Январь, 2018
Белый дом официально поддержал протестующих в Иране
1 Январь, 2018
Взрыв на похоронах в Афганистане унес жизни 15 человек
1 Январь, 2018

В Иране во время протестов погибли два человека
1 Январь, 2018
Режим прекращения огня нарушен 135 раз
31 Декабрь, 2017

Азербайджанцы мира отмечают День солидарности
30 Декабрь, 2017
В Саудовской Аравии отпустили из-под стражи двух принцев
30 Декабрь, 2017
США отвергли обвинения в поддержке боевиков ИГ в Сирии
30 Декабрь, 2017

Имеются ли различия между покаяниями человека, нарушившего заповеди Аллаха и поправшего чужие права? Ислам в вопросах
30 Декабрь, 2017

Группировка ИГ взяла на себя ответственность за атаку на церковь в Каире
30 Декабрь, 2017
Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 146 раз
29 Декабрь, 2017

В атаке на церковь под Каиром погибли девять и ранены 10 человек
29 Декабрь, 2017

В ближайшем будущем совершить Хадж смогут 30 млн. паломников одновременно
29 Декабрь, 2017

В Иране не будут арестовывать женщин, не одевающихся по исламским канонам
29 Декабрь, 2017

Россия и Турция подписали кредитное соглашение по С-400
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com