Читатель спрашивает: Почему суру «Йасин» называют душой Корана?

В хадисах утверждается, что всякое имеет душу, а душой Корана является сура «Йасин». Эта сура воплотила в себе основы исламской веры. В отличие от других сур, в ней наиболее подробно разъясняются основы исламской религии. В начале суры утверждается пророческая миссия Его Светлости Мухаммада (с), затем описываются истории предшествующих посланников. В последующей части суры перечисляются знамения Аллаха, повествуется о Солнце, Луне, небесных телах. Там самым раскрывается тема единобожия. Затем рассказывается о Судном дне, о судьбе верующих и кяфиров в загробной жизни. Таким образом, в этой суре речь идет о трех основных принципах усулид-дина – единобожие, вера во всех посланников Аллаха и загробная жизнь. Именно поэтому суру «Йасин» именуют душой Корана.

Имеются также иные разъяснения относительно данного вопроса, о чем подробно рассказано в религиозных книгах.