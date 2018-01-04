Минобороны РФ об уничтоженных в Сирии самолетах

Минобороны РФ подтверждает обстрел боевиками из минометов российской авиабазы Хмеймим 31 декабря, в результате которого погибли двое военнослужащих. В то же время в ведомстве отрицают соообщения об уничтожении боевиками семи самолетов, сообщает Коммерсант.

Об одном из наиболее серьезных происшествий за более чем два года военной операции в Сирии «Ъ» сообщал накануне.

Военно-дипломатические источники рассказали, что авиабаза Хмеймим подверглась обстрелу со стороны радикальных исламистов. В случае если боевики окажутся членами группировок, проходивших тренировки на территории, где действует международная коалиция во главе с США, российско-американские отношения могут стать еще более напряженными.