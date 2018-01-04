США при Трампе приняли меньше всего беженцев за последние 15 лет

США при президенте Дональде Трампе приняли 29022 беженца, что является самым низким показателем за последние 15 лет.

Об этом сообщила в среду газета USA Today, ссылаясь на данные Госдепартамента.

Как пишет издание, "в последний раз такому же небольшому числу стремящихся получить убежище в Америке было дозволено въехать в страну в 2002 году", когда были существенно замедлены потоки законной иммиграции вслед за терактами, совершенными боевиками группировки "Аль-Каида" в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года, передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости.

"В дальнейшем при президентах Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме квоты на прием беженцев колебались от 70 тыс. до 80 тыс. человек в год. В 2016 году в США по этой программе, которая распространяется на тех, кто подвергается гонениям в своих странах по политическим, национальным, религиозным или иным мотивам, перебрались 94,8 тыс. человек", - приводит данные газета.

Она напоминает, что Трамп еще во время предвыборной кампании дал обещание ужесточить иммиграционную политику страны. В декабре 2015 года он даже высказался за то, чтобы полностью закрыть всем мусульманам въезд в США, пока не удастся разобраться, почему ненависть адептов ислама к американцам "выходит за рамки какого-либо понимания".

Уже через неделю после вступления в должность президента, что произошло 20 января 2017 года, Трамп подписал документ, нацеленный, как утверждал Белый дом, на то, чтобы "укрепить общественную безопасность внутри США". Исполнительный указ, в частности, предписывал приостановить программу приема беженцев на 120 дней, чтобы проанализировать существующие процедуры проверки данных вынужденных переселенцев.

Как утверждал президент, под видом беженцев в страну могут проникнуть террористы. В октябре Трамп подписал указ, устанавливающий квоту на прием не более 45 тыс. беженцев в 2018 финансовом году (начался 1 октября 2017 года).

При этом, указывает USA Today, "были введены ограничения, фактически лишающие возможности перебраться в США по программе беженцев граждан 11 стран - Египта, Ирана, Ирака, Ливии, Мали, Северной Кореи, Сомали, Судана, Южного Судана, Сирии и Йемена". "Доля жителей этих стран в общем числе беженцев, принятых в США в 2017 финансовом году, составила 44%", - отмечает газета.