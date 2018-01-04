В Саудовской Аравии начали набор инструкторов в «женскую» школу вождения

В Саудовской Аравии начали набор инструкторов в первую в стране «женскую» школу вождения. Об этом объявили в Университете имени принцессы Нуры бинт Абдул-Рахман, который является крупнейшим женским высшим учебным заведением в королевстве, передает İslam.az со ссылкой на islam-today.ru.

Помимо инструкторов по вождению, также открыты вакансии преподавателей теории. Как сообщается на специально открытом по этому случаю сайте, соискатели должны иметь водительское удостоверение, лицензию инструктора и постоянно проживать в Саудовской Аравии.

Кроме того, среди обязательных документов - резюме, медицинское свидетельство и копия удостоверения личности. Кандидаты, которые «понравятся» комиссии, будут вызваны на собеседование.

Напомним, указ короля Салмана, разрешающий женщинам водить автомобиль, вступит в силу предстоящим летом. Университет имени принцессы Нуры бинт Абдул-Рахман стал единственным учебным заведением, в котором откроется школа вождения для женщин.